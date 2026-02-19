Українська правда
Снігур із другим розгромом поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Португалії

Станіслав Матусевич — 19 лютого 2026, 15:39
Дар'я Снігур
Instagram

Дар'я Снігур (133) без проблем подолала друге коло турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. На шляху до чвертьфіналу п'ята сіяна українка розгромила британку Найкту Бейнс (391).

Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

За поєдинок Снігур обійшлася без подач навиліт та подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та не реалізувала жодного з 3 брейк-пойнтів.

Oeiras Ladies Open WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 19 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Найкта Бейнс (Велика Британія) 6:2, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У наступному раунді змагань Снігур зіграє проти другої сіяної австрійки Сіньї Краус (102).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218).

