Снігур із другим розгромом поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Португалії
Дар'я Снігур (133) без проблем подолала друге коло турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. На шляху до чвертьфіналу п'ята сіяна українка розгромила британку Найкту Бейнс (391).
Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.
За поєдинок Снігур обійшлася без подач навиліт та подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та не реалізувала жодного з 3 брейк-пойнтів.
Дар'я Снігур (Україна) – Найкта Бейнс (Велика Британія) 6:2, 6:0
Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У наступному раунді змагань Снігур зіграє проти другої сіяної австрійки Сіньї Краус (102).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218).