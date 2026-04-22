Снігур у божевільній кінцівці вирвала перемогу в екс-росіянки в першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Дар'я Снігур (98) виграла дебютний для себе матч в основній сітці турнірів серії WTA 1000. У Мадриді українка перемогла екс-росіянку, а нині представницю Австралії Дар'ю Касаткіну (75).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 7:6(13).

У першій партії Касаткіна була попереду 3:1, проте наступні 5 геймів віддала через велику кількість власних невимушених помилок.

Другий сет починався схожим чином, однак тут Снігур наздогнати суперницю не вдалося.

У вирішальній партії вже українка повела 3:1, подавала на матч за рахунку 5:4, однак невдовзі змушена була рятувати матч-пойнт за 5:6. На неймовірно тривалому і цікавому тай-брейку обидві тенісистки по черзі заробляли матч-пойнти, у підсумку сильнішою все-таки виявилася українка – 15:13.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і 7 брейків із 24 можливостей. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 7 брейків із 16 шансів.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, ґрунт

Призовий фонд: €8, 235,540

Перше коло, 22 квітня

Суперниці раніше не зустрічалися. На турнірі в Мадриді Снігур успішно подолала кваліфікацію і вперше в кар'єрі провела поєдинок в основній сітці турніру серії WTA 1000. У наступному колі змагань Дар'я зіграє проти четвертої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі.

Нагадаємо, що ще четверо українок мають провести матчі першого кола на "тисячнику" в столиці Іспанії 22 квітня.