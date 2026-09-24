Виглядав мляво: ексчемпіон світу виділив фаворита можливого бою Бенавідес – Опетая

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO) розповів, що ближчим до перемоги у потенційному бою Джея Опетаї (31-0, 24 КО) проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) буде американський боксер.

Його слова наводить The PorterWay Podcast.

Він аргументував такий вибір тим, що австралієць мляво виглядав у крайньому поєдинку проти Ноеля Мікаеляна, якого він переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

"Думаю, що Опетаї варто залишити позаду все, що відбувається за межами рингу. Коли він це зробить, це все ще буде цілком реальний бій. Думаю, зараз це 60/40 – мені важко від цього відмахнутися – на користь Давіда Бенавідеса. Опетая виглядав мляво проти Мікаеляна", – сказав Портер.

Нагадаємо, що після поєдинку Опетая – Мікаелян у ринг вийшов Бенавідес, який запропонував Джею провести очну битву. Австралійський боєць позитивно відгукнувся про цю ідею американця, який у своєму останньому бою нокаутував Гільберто Раміреса у 6-му раунді.

Цікаво, що саме можлива битва Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита такої потенційної лобової дуелі.

А от колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший вважає, що Олександр Усик був би легшим суперником для Бенавідеса, аніж Опетая.