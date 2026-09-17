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Він повільний: Бенавідес – про потенційний бій з Опетаєю

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 20:31
Він повільний: Бенавідес – про потенційний бій з Опетаєю
Бенавідес та Опетая
Getty Images

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (31-0, 26 КО) оцінив перспективи можливого поєдинку проти володаря титулів Zuffa та The Ring Джея Опетаї (31-0, 24 КО).

Його слова передає The Ring.

Американець скептично висловився про останній виступ новозеландця.

"Я здивований, але не в хорошому сенсі. Він багато пропускає, він повільний, просто суперповільний, його потрясли рази чотири за бій. Там стільки дірок! Скільки ж можливостей він залишає для моїх ударів. Я не знаю, чи у нього просто був невдалий вечір.

Зрештою, Джай Опетая – чудовий боєць. Я дуже поважаю його, але я його нокаутую Звісно, я не зможу просто стояти перед ним і ковтати удари – у нього вони важкі.

На грудень у мене вже підписаний бій. А от після цього ми можемо влаштувати це в травні наступного року", – сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що після бою Опетая – Мікаелян у ринг в Лас-Вегасі підійнявся Бенавідес, який на початку травня 2026-го нокаутував у 6-му раунді Гільберто Раміреса. Він запропонував очну битву, на що Джей відповів згодою.

Цікаво, що саме ця зустріч Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита лобової дуелі Опетая – Бенавідес.

Давід Бенавідес Джей Опетая

Джей Опетая

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