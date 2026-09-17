Він повільний: Бенавідес – про потенційний бій з Опетаєю
Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (31-0, 26 КО) оцінив перспективи можливого поєдинку проти володаря титулів Zuffa та The Ring Джея Опетаї (31-0, 24 КО).
Його слова передає The Ring.
Американець скептично висловився про останній виступ новозеландця.
"Я здивований, але не в хорошому сенсі. Він багато пропускає, він повільний, просто суперповільний, його потрясли рази чотири за бій. Там стільки дірок! Скільки ж можливостей він залишає для моїх ударів. Я не знаю, чи у нього просто був невдалий вечір.
Зрештою, Джай Опетая – чудовий боєць. Я дуже поважаю його, але я його нокаутую Звісно, я не зможу просто стояти перед ним і ковтати удари – у нього вони важкі.
На грудень у мене вже підписаний бій. А от після цього ми можемо влаштувати це в травні наступного року", – сказав Бенавідес.
Нагадаємо, що після бою Опетая – Мікаелян у ринг в Лас-Вегасі підійнявся Бенавідес, який на початку травня 2026-го нокаутував у 6-му раунді Гільберто Раміреса. Він запропонував очну битву, на що Джей відповів згодою.
Цікаво, що саме ця зустріч Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Раніше колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита лобової дуелі Опетая – Бенавідес.