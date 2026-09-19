Це може стати проблемою: легендарний тренер – про бій Бенавідеса з Опетаєю

Американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо можливої битви Давіда Бенавідеса (32-0, 26 КО) та Джея Опетаї (31-0, 24 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Фахівець вважає, що це буде дуже конкурентне протистояння. Він виділив швидкість свого земляка, яка може стати головним фактором.

"У Бенавідеса швидші руки – гадаю, це одна з його переваг. Але він також має силу – так само, як і Опетая. І він – воїн, як і Джей. Вони обидва непереможені чемпіони. Давід – це боєць, який завдає удари швидко та потужно, а також б'є серіями. І це може стати проблемою. Можна підлаштуватися під його ритм… але це може дати Бенавідесу перевагу. Опетаї, можливо, доведеться завдати йому болю, щоб уповільнити його та виграти бій за очками. Важко уявити, що австралійцю вдасться перевершити його за кількістю ударів", – сказав Атлас.

Зазначимо, що після останньої перемоги Опетаї над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО) Бенавідес піднявся до нього на ринг. Він запропонував очну битву й австралієць сказав, що готовий це зробити.

Раніше про це протистояння висловився колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі. Він вважає, що непереможені боксери перебувають приблизно на одному рівні.