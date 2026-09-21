Тепер його черга: Опетая – про потенційний бій з Бенавідесом

Чемпіон Zuffa та The Ring у крузервейті Джей Опетая (31-0, 24 KO) поділився думками щодо бою проти Давіда Бенавідеса (32-0, 26 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Це потенційне протистояння має всі шанси стати однією з найграндіозніших подій у сучасному боксі.

"Я полюю за поясами. Незалежно від того, чи вийде Бенавідес на ринг, чи ні, до цього я прагнув битися з [Хільберто Раміресом], а до [Раміреса] — з [Крісом] Біллемом-Смітом. Я вже так довго прагну провести об'єднавчі поєдинки. Зараз Бенавідес — гучне ім'я. Тепер настала його черга", – сказав Опетая.

Зазначимо, що після останньої перемоги Опетаї над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО) Бенавідес піднявся до нього на ринг. Він запропонував очну битву й австралієць сказав, що готовий це зробити.

Раніше про це протистояння висловився колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі. Він вважає, що непереможені боксери перебувають приблизно на одному рівні.