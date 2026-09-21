Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Тепер його черга: Опетая – про потенційний бій з Бенавідесом

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 14:07
Тепер його черга: Опетая – про потенційний бій з Бенавідесом
Бенавідес – Опетая
Getty Images

Чемпіон Zuffa та The Ring у крузервейті Джей Опетая (31-0, 24 KO) поділився думками щодо бою проти Давіда Бенавідеса (32-0, 26 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Це потенційне протистояння має всі шанси стати однією з найграндіозніших подій у сучасному боксі.

"Я полюю за поясами. Незалежно від того, чи вийде Бенавідес на ринг, чи ні, до цього я прагнув битися з [Хільберто Раміресом], а до [Раміреса] — з [Крісом] Біллемом-Смітом. Я вже так довго прагну провести об'єднавчі поєдинки. Зараз Бенавідес — гучне ім'я. Тепер настала його черга", – сказав Опетая.

Зазначимо, що після останньої перемоги Опетаї над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО) Бенавідес піднявся до нього на ринг. Він запропонував очну битву й австралієць сказав, що готовий це зробити.

Раніше про це протистояння висловився колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі. Він вважає, що непереможені боксери перебувають приблизно на одному рівні.

Давід Бенавідес Джей Опетая

Джей Опетая

Зараз я назвав би ту зупинку правильною: непереможений чемпіон оцінив останній бій Усика
Це може стати проблемою: легендарний тренер – про бій Бенавідеса з Опетаєю
Результат цього поєдинку передбачити дуже важко: ексчемпіон – про бій Бенавідес – Опетая
Усик був би для нього легшим суперником, ніж Опетая: Джонс оцінив потенційних опонентів Бенавідеса
Він повільний: Бенавідес – про потенційний бій з Опетаєю

Останні новини