Взяли лише 3 гейми: Кіченок у парі з Фернандес залишила Australian Open-2025 у парі з Фернандес

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Лейлою Фернандес припинила боротьбу в парному розряді Australian Open-2025.

Вони поступилися парі Катерина Синякова (Чехія) та Тейлор Таусенд (США). Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

Матч тривав всього 55 хвилин. Кіченок із напарницею не робили подвійних помилок, але і не робили подач на виліт. Вони мали три брейкпойнти, але жодного не змогли реалізувати.

Суперниці діяли на подачі більш агресивно, зумівши подати 4 ейси. У них 2 подвійні помилки та 4 реалізовані брейкпойнти з 5.

Для тандемів це була перша очна зустріч.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, жінки,парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таусенд (США) - Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:0

Нагадаємо, вчора парний турнір AO-2025 залишила Ангеліна Калініна. Вона разом із Лучією Бронцетті поступилися Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) та Лаурі Зігемунд (Німеччина).

За прохід в 1/4 фіналу продовжить боротьбу Людмила Кіченок. Вона виступає з Хао-Чінь Чань (Тайвань). Їхніми суперницями буде пара Крістіна Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай).