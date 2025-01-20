Взяли лише 3 гейми: Кіченок у парі з Фернандес залишила Australian Open-2025 у парі з Фернандес
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Лейлою Фернандес припинила боротьбу в парному розряді Australian Open-2025.
Вони поступилися парі Катерина Синякова (Чехія) та Тейлор Таусенд (США). Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:0.
Матч тривав всього 55 хвилин. Кіченок із напарницею не робили подвійних помилок, але і не робили подач на виліт. Вони мали три брейкпойнти, але жодного не змогли реалізувати.
Суперниці діяли на подачі більш агресивно, зумівши подати 4 ейси. У них 2 подвійні помилки та 4 реалізовані брейкпойнти з 5.
Для тандемів це була перша очна зустріч.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/8 фіналу, жінки,парний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таусенд (США) - Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:0
Нагадаємо, вчора парний турнір AO-2025 залишила Ангеліна Калініна. Вона разом із Лучією Бронцетті поступилися Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) та Лаурі Зігемунд (Німеччина).
За прохід в 1/4 фіналу продовжить боротьбу Людмила Кіченок. Вона виступає з Хао-Чінь Чань (Тайвань). Їхніми суперницями буде пара Крістіна Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай).