Визначилась суперниця Світоліної у чвертьфіналі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) дізналась ім'я суперниці в 1/4 фіналу Australian Open.

Нею стала представниця США Медісон Кіз (14).

В 1/8 фіналу турніру спортсменка здолала представницю Казахстану Єлену Рибакіну з рахунком 2:1 (6:3, 1:6, 6:3).

Зазначимо, що це буде п'ята зустріч між Світоліною та Кіз. Востаннє тенісистку зустрічались на корті у січня 2022 року - тоді Медісон була сильнішою за українку на турнірі в Аделаїді.

На рахунку Еліни дві перемоги в очних зустрічах. Українка перемагала суперницю зі США в межах Australian Open-2019 та USA Open того ж сезону.

Нагадаємо, сьогодні вночі Світоліна не залишила шансів росіянці Кудермєтовій.

Окрім того, українська тенісистка прокоментувала шанси свого чоловіка, Гаеля Монфіса, напередодні гри проти Шелтона.