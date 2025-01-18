Чоловік Світоліної сенсаційно переграв четверту ракетку світу на Australian Open

Французький тенісист Гаель Монфіс (41) пробився до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

У третьому матчі основи чоловік Еліни Світоліної несподівано здолав четверту ракетку світу Тейлора Фріца з США. Матч тривав 3 години 8 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

Монфіс 24 разів подав навиліт і припустився 4 подвійних помилок, у Фріца було 12 ейсів. Гаель реалізував 2 з 6 брейк-пойнтів, суперник – 1 з 4.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

18 січня

Гаель Монфіс (Франція) – Тейлор Фрітц (США, 4) 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4

Рахунок особистих протистоянь тенісистів тепер рівний (1:1). У 2019 році американець здолав французах на цих же кортах.

Ця перемога стала восьмою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія. Цікаво, що Гаель вперше з Ролан Гаррос 2008 обіграв на турнірі Grand Slam опонента з топ-5 світового рейтингу, тоді він здолав іспанця Давида Феррера, який на той момент займав п'яту позицію рейтингу ATP.

Варто зазначити, що 38-річний Монфіс став найстаршим тенісистом у XXI столітті, кому вдалося перемогти суперника з топ-5 рейтингу на мейджорі.

До 1/8 фіналу в Мельбурні Монфіс вийшов уперше з 2022-го. В наступному матчі француз зустрінеться з Беном Шелтон (20) або Лоренцо Музетті (15).