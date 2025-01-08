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Визначилися час і арена матчу Світоліної проти росіянки Кудермєтової на Australian Open

Андрій Твердохліб — 19 січня 2025, 09:46
Визначилися час і арена матчу Світоліної проти росіянки Кудермєтової на Australian Open
Еліна Світоліна
j48tennis

У ніч з 19 на 20 січня українка Еліна Світоліна зіграє матч 1/8 фіналу Australian Open-2025 проти представниці Росії Вєроніки Кудермєтової.

Матч розпочнеться о 2:30 за київським часом на головному корті турніру – арені Рода Лейвера.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

20 січня

2:30. Вєроніка Кудермєтова (75) – Еліна Світоліна (27, Україна), арена Рода Лейвера, першим запуском.

Тенісистки зустрічалися двічі – обидва матчі (у 2019-му та 2021-му роках) завершилися на користь росіянки.

На шляху до 1/8 Світоліна перемогла Кирстю (1 коло – 6:4, 6:4), Доулхайд (2 коло – 6:1, 6:4) та Паоліні (3 коло – 2:6, 6:4, 6:0).

Нагадаємо, перемога над американкою Доулхайд стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. А перемігши Паоліні, українка має у своєму активі 40 виграних поєдинків у тенісисток із топ-10 рейтингу WTA.

Australian Open Еліна Світоліна Australian Open-2025 Вєроніка Кудермєтова

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