Бущан потролив Шапаренка за матч з Металістом 1925: момент підкорив фанатів у мережі

Проєкт "ВЗБІРНА" зафіксував кумедний епізод на столичному вокзалі, коли футболісти вирушали у Польщу. Під час зустрічі колишніх партнерів по Динамо не обійшлося без жартів.

Воротар Полісся Георгій Бущан звернувся до півзахисника киян Миколи Шапаренка з іронічним запитанням, натякаючи на нічию у матчі з Металістом 1925:

"Коля, що ти такий засмучений сьогодні?"

Шапаренко у відповідь лише сумно усміхнувся і промовчав, чим викликав хвилю жартів у соцмережах.

Нагадаємо, на підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.