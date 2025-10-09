Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Бущан потролив Шапаренка за матч з Металістом 1925: момент підкорив фанатів у мережі

Богдан Войченко — 9 жовтня 2025, 17:59
Скріншот
Бущан потролив Шапаренка за матч з Металістом 1925: момент підкорив фанатів у мережі

Проєкт "ВЗБІРНА" зафіксував кумедний епізод на столичному вокзалі, коли футболісти вирушали у Польщу. Під час зустрічі колишніх партнерів по Динамо не обійшлося без жартів.

Воротар Полісся Георгій Бущан звернувся до півзахисника киян Миколи Шапаренка з іронічним запитанням, натякаючи на нічию у матчі з Металістом 1925:

"Коля, що ти такий засмучений сьогодні?"

@upl_433_ Найкраще почуття гумору🤤 #бущан #жора #шапаренко #збірнаукраїни #гумор ♬ NarutoSempai23 - Itachi

Шапаренко у відповідь лише сумно усміхнувся і промовчав, чим викликав хвилю жартів у соцмережах.

Читайте також :
Маркевич – про Бражка та Шапаренка у збірній: Диво буде, якщо вони себе проявлять

Нагадаємо, на підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Георгій Бущан ВІДЕО Динамо Київ Збірна України з футболу Микола Шапаренко