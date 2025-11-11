Аль-Шабаб отримав трансферний бан через борг перед Динамо

Саудівський Аль-Шабаб отримав трансферний бан від ФІФА через борг перед Динамо Київ.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Як повідомили у клубі, федерація дійсно заборонила Аль-Шабабу підписувати нових футболістів через заборгованість перед представником УПЛ у 500 000 доларів за Георгія Бущана.

Аль-Шабаб планує здійснити оплату у найкоротші терміни, щоб до зимового трансферного вікна позбутись обмеження та проблем з ФІФА.

Нагадаємо, Георгій Бущан перебрався до Саудівської Аравії у січні 2025 року за 3 мільйони доларів. Цього літа голкіпер повернувся до чемпіонату України, підписавши орендну угоду з Поліссям.

За Аль-Шабаб воротар зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 28 м'ячів, жодного разу не зігравши "на нуль". У складі Полісся Бущан встиг зіграти один поєдинок – у Кубку України житомирський клуб тоді програв 0:3 Руху.

Раніше повідомлялось, що голкіпер влітку міг повернутись у Динамо.