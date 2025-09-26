У нього рот просто не закривається: Караваєв – про головних жартівників Динамо
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Олександр Караваєв назвав двох головних жартівників у київській команді.
Про головних "коміків" він розповів у інтерв'ю On-side.
"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.
Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – сказав Караваєв.
