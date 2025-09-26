Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У нього рот просто не закривається: Караваєв – про головних жартівників Динамо

Олексій Мурзак — 26 вересня 2025, 19:32
У нього рот просто не закривається: Караваєв – про головних жартівників Динамо
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Олександр Караваєв назвав двох головних жартівників у київській команді.

Про головних "коміків" він розповів у інтерв'ю On-side.

"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.

Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – сказав Караваєв.

Раніше Караваєв висловив думку, що Динамо якнайшвидше повинно продати півзахисника Миколу Шапаренка.

Водночас самим захисником зацікавились у Туреччині.

Георгій Бущан Динамо Київ Дубінчак Олександр Караваєв

Георгій Бущан

Ми йдемо вперед, але поруч, – Бущан розповів, як відреагував на відмову Динамо
Бущан: Виклик у збірну був ковтком свіжого повітря
Бущан міг повернутися в Динамо – джерело
Бущан: Дуже радий стати частиною Полісся
Він може стати лідером Полісся: Вернидуб – про повернення Бущана в Україну

Останні новини