У нього рот просто не закривається: Караваєв – про головних жартівників Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв назвав двох головних жартівників у київській команді.

Про головних "коміків" він розповів у інтерв'ю On-side.

"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.

Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – сказав Караваєв.