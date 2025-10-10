Гравці збірної України розважалися у потязі вікториною про Ісландію: акула, Ґудйонсен і "Гра престолів"

Збірна України активно готується до надважливого матчу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня. Після поєдинків УПЛ футболісти вирушили потягом до Польщі, де розпочали підготовку, але не без розваг.

У дорозі команда взяла участь у тематичній вікторині, яку організував Віталій Плецан. Гравці відповідали на запитання про ісландський футбол, географію та навіть серіали.

У купе з Георгієм Бущаном і Миколою Шапаренком усе почалося просто: воротар правильно згадав рахунок останнього матчу з Ісландією (2:1), а півзахисник безпомилково назвав кольори прапора – синій, білий і червоний.

Олексій Гуцуляк теж не підкачав – серед авторів голів Ісландії він назвав Мудрика, Циганкова і Ярмоленка.

Найвеселіше було в купе з Богданом Михайліченком, Назаренком, Калюжним і Тимчиком. Калюжний відзначився знанням традиційної ісландської страви – м’яса акули, Назаренко згадав легендарного Ґудйонсена з Барселони, а Михайліченко разом із товаришами перераховував ісландські міста.

Не менш цікаво пройшло і в купе Велетня, Волошина та Бражка. Хлопці згадали клуб Брєйдаблік, спробували вимовити складне слово "Ейяф’ядлайокудль" і пригадали, що саме в Ісландії знімали серіал "Гра престолів".

Нагадаємо, матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.