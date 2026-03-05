Посадові особи з Франції бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Міністерка спорту країни Маріна Феррарі розповіла, що Франція бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на рівні урядових осіб.

Її слова цитує News18.com.

Французька сторона змінила свою думку, адже наприкінці лютого 2026 року запевняла, що не ігноруватиме урочистий захід перед стартом змагань 4-річчя.

"Це рішення, про яке ми думали дуже довго. Воно з тих, що направлене на те, щоб мати повагу до спортивних інституцій, зокрема МПК, проте й таке, що враховує незгоду, яку ми висловлюємо щодо ухваленого рішення (щодо допуску Росії та Білорусі під національними прапорами – прим.ред)", – заявила Феррарі.

Франція стала 15-ю країною, яка доєдналась до бойкоту України. Щоправда, це рішення не поширюється на параатлетів.

Австрія, Румунія та Велика Британія стали крайніми державами, які підтримали Україну. їх офіційні представники не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Водночас у Бельгії пояснили, чому вирішили не доєднатись до бойкоту України.

До цього всього українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на Іграх-2026. Міжнародний паралімпійський комітет вже аргументував своє рішення. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та скелетоніст Владислав Гераскевич відреагували на дикий вчинок МПК.