Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Посадові особи з Франції бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Софія Кулай — 5 березня 2026, 12:57
Посадові особи з Франції бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Міністерка спорту країни Маріна Феррарі розповіла, що Франція бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на рівні урядових осіб.

Її слова цитує News18.com.

Французька сторона змінила свою думку, адже наприкінці лютого 2026 року запевняла, що не ігноруватиме урочистий захід перед стартом змагань 4-річчя.

"Це рішення, про яке ми думали дуже довго. Воно з тих, що направлене на те, щоб мати повагу до спортивних інституцій, зокрема МПК, проте й таке, що враховує незгоду, яку ми висловлюємо щодо ухваленого рішення (щодо допуску Росії та Білорусі під національними прапорами – прим.ред)", – заявила Феррарі.

Франція стала 15-ю країною, яка доєдналась до бойкоту України. Щоправда, це рішення не поширюється на параатлетів.

Австрія, Румунія та Велика Британія стали крайніми державами, які підтримали Україну. їх офіційні представники не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Водночас у Бельгії пояснили, чому вирішили не доєднатись до бойкоту України.

До цього всього українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на Іграх-2026. Міжнародний паралімпійський комітет вже аргументував своє рішення. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та скелетоніст Владислав Гераскевич відреагували на дикий вчинок МПК.

Читайте також :
Польське телебачення ігноруватиме росіян і білорусів на Паралімпійських іграх на знак солідарності з Україною
Паралімпіада Паралімпійські ігри

Паралімпіада

Спорт поза політикою: у Бельгії пояснили, чому не бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади
Ще три країни бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск Росії та Білорусі
Німеччина солідарна з Україною: ще одна країна приєдналася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Польське телебачення ігноруватиме росіян і білорусів на Паралімпійських іграх на знак солідарності з Україною
МПК зробить усе, щоб догодити російським воєнним злочинцям: Сибіга – про заборону форми з мапою України

Останні новини