Польське телебачення ігноруватиме росіян і білорусів на Паралімпійських іграх на знак солідарності з Україною

Руслан Травкін — 4 березня 2026, 03:50
facebook.com/tvpsport/

Польське телебачення (TVP) не транслюватиме спортсменів, які змагатимуться під прапорами Росії та Білорусі, під час церемонії відкриття майбутніх 14-х зимових Паралімпійських ігор у Мілані Кортіна 2026. Бойкот є вираженням незгоди мовника з розпочатою Росією війною в Україні та діями Росії та Білорусі на міжнародній арені.

Про це повідомила пресслужба TVP.

Польський Паралімпійський комітет підтримує рішення Telewizja Polska бойкотувати спортсменів з Росії та Білорусі під час Зимових Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 року.

Президент організації Лукаш Шеліга також запевнив, що польська команда не братиме участі у церемонії відкриття ігор у рамках протесту.

"Ми були вражені рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам представляти свої країни на майбутніх зимових Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіна 2026 року.

Ми розглядаємо цей вибір як тривожний прояв розмивання відповідальності Росії та Білорусі за злочини, скоєні в Україні, з чим ми не погоджуємося і ніколи не погодимося.

Ми хочемо представити спортивні змагання людей з інвалідністю, а змагання паралімпійців є важливим елементом нашої соціальної місії, але спорт не може виправдовувати насильство, вбивства та порушення прав людини.

Якщо в сигналі трансляції церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 у Мілані Кортіна будуть спортсмени, що представляють Росію або Білорусь, ми перервемо трансляцію та покажемо банер із такою інформацією:

СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ. TVP Sport виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у спортивних змаганнях", – йдеться в заяві.

Також додається, коли польський спортсмен здобуде срібну або бронзову медаль, а дисципліну виграє представник Росії чи Білорусі, то буде показано момент вручення медалей, але трансляція завершиться до виконання гімнів та підняття прапорів.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 у Мілані Кортіна розпочнуться 6 березня 2026 року. Польський телеканал Telewizja Polska транслюватиме ігри на TVP Sport та на своїх онлайн-каналах – на вебсайті TVP Sport, у мобільному додатку TVP Sport та на Smart TV.

Зазначимо, що до Паралімпійських ігор 2026 допустили 6 російських та 4 білоруських паратлетів, які виступатимуть під національними прапорами. Це викликало бойкот церемонії відкриття змагань з боку 10 країн-учасниць.

Паралімпіада-2026 відбудеться у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня. Збірна України виступить на Іграх рекордним складом.

Паралімпіада

