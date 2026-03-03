МПК зробить усе, щоб догодити російським воєнним злочинцям: Сибіга – про заборону форми з мапою України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) заборонити українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України.

Про це урядовець розповів у соцмережі "Х".

"Міжнародний паралімпійський комітет заборонив паралімпійській збірній України носити національну форму через… Включення елементів мапи України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Немає такого морального дна, до якого б не опустилися бюрократи МПК. Вони готові зруйнувати залишки репутації Комітету, діючи всупереч резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, територіальній цілісності України та міжнародному праву, лише щоб догодити російським воєнним злочинцям.

Ми закликаємо міжнародну спільноту, включаючи всі країни та національні паралімпійські комітети, засудити аморальні дії МПК, зокрема їхнє ганебне рішення дозволити заплямовані кров'ю російські та білоруські прапори, та бойкотувати церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Будь ласка, займіть чітку позицію та відмовтеся бути частиною спортсвошингу військових злочинів МПК", – написав Сибіга.