Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

МПК зробить усе, щоб догодити російським воєнним злочинцям: Сибіга – про заборону форми з мапою України

Олександр Булава — 3 березня 2026, 20:46
МПК зробить усе, щоб догодити російським воєнним злочинцям: Сибіга – про заборону форми з мапою України
Варіант парадної форми збірної України на Паралімпіаді-2026
Національний паралімпійський комітет України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) заборонити українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України.

Про це урядовець розповів у соцмережі "Х".

"Міжнародний паралімпійський комітет заборонив паралімпійській збірній України носити національну форму через… Включення елементів мапи України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Немає такого морального дна, до якого б не опустилися бюрократи МПК. Вони готові зруйнувати залишки репутації Комітету, діючи всупереч резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, територіальній цілісності України та міжнародному праву, лише щоб догодити російським воєнним злочинцям.

Ми закликаємо міжнародну спільноту, включаючи всі країни та національні паралімпійські комітети, засудити аморальні дії МПК, зокрема їхнє ганебне рішення дозволити заплямовані кров'ю російські та білоруські прапори, та бойкотувати церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Будь ласка, займіть чітку позицію та відмовтеся бути частиною спортсвошингу військових злочинів МПК", – написав Сибіга.

Зазначимо, що до Паралімпійських ігор 2026 допустили 6 російських та 4 білоруських паратлетів, які виступатимуть під національними прапорами. Це викликало бойкот церемонії відкриття змагань з боку 10 країн-учасниць.

Читайте також :
Паралімпіада-2026: які країни бойкотуватимуть церемонію відкриття через допуск Росії та Білорусі

Паралімпіада-2026 відбудеться у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня. Збірна України виступить на Іграх рекордним складом.

Паралімпіада Паралімпійські ігри

Паралімпіада

Ганебне рішення МПК: Гераскевич різко відреагував на заборону форми з мапою України
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпійських іграх-2026
Паралімпіада-2026: які країни бойкотуватимуть церемонію відкриття через допуск Росії та Білорусі
Хорватські урядовці бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Чемпіонка світу з Ірландії розчарована допуском росіян і білорусів на Паралімпійські ігри

Останні новини