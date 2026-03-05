Українська правда
Спорт поза політикою: у Бельгії пояснили, чому не бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади

Руслан Травкін — 5 березня 2026, 03:07
Бельгійський Паралімпійський комітет вирішив не бойкотувати церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє Sporza.be.

Бельгія загалом буде представлена на події трьома параспортсменами, але жоден із них не буде на церемонії відкриття у місті Верона. Це пов'язане з логістичними питаннями.

Щоправда, Олек Казіміровський, керівник делегації Бельгійського паралімпійського комітету, говорить, що якби не питання підготовки до виступів, то параспортсмени з Бельгії обов'язково було б присутні на відкритті.

"Якби це було практично можливо, бельгійці були б присутні. Це демократичне рішення, і ми, звичайно, будемо його поважати.

Ми також не хочемо зачіпати спортсменів. Для них участь у церемонії відкриття – це винятковий момент. Ми не хочемо позбавляти їх цього досвіду.

Є ще й третій аргумент. Ми хочемо розділити спорт і політику", – сказав Казіміровський.

Фото Змушують мовчати Гераскевича, хочуть повернути росіян: хто ухвалює рішення в МОК

Видання Hln.be пише, що Казіміровський не захотів говорити, чи голосувала Бельгія "за" у питання повернення росіянам і білорусам національної символіки на Паралімпіаді.

"Ми не будемо цього говорити. Це була внутрішня дискусія. Ми не є політичною організацією, яка каже: "Це можна, а це не можна". Це не наша роль".
Польське телебачення ігноруватиме росіян і білорусів на Паралімпійських іграх на знак солідарності з Україною

Нагадаємо, що МПК допустив до Паралімпіади 10 російських та білоруських спортсменів з інвалідністю, які виступатимуть під національними прапорами.

На знак протесту Україна оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор та закликала доєднатися до нього інші країни-учасниці. Станом на 4 березня вже 11 збірних проігнорують урочисту подію, яка відбудеться 6 березня в італійській Вероні.

