МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпійських іграх-2026

Софія Кулай — 2 березня 2026, 19:27
Міжнародний паралімпійський комітет
У Міжнародному паралімпійському комітеті (МПК) розповіли, чому заборонили українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026.

Відповідь МПК передає Главком.

Дане рішення пояснив директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

"Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК", – відповів Спенс.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2026 виступатимуть шість російських та чотири білоруські параатлети, які змагатимуться під своїми прапорами. Через цей допуск чимало країн долучились до бойкоту церемонії відкриття Ігор.

Раніше президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявляв, що паралімпійці не будуть бойкотувати змагання, адже це лише зіграє на руку Путіну.

Раніше повідомлялось, що Україна рекордним складом виступить на Паралімпійських іграх-2026, які відбуватимуться протягом 6-15 березня.

