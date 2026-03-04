Ще три країни бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск Росії та Білорусі

Ще три європейських країни приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, нашу країну підтримали Австрія, Велика Британія та Румунія.

"Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні представники не відвідають церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Наразі вже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив Росії та Білорусі виступати під їхніми прапорами. І ця кількість зростає.

Ми вдячні всім нашим партнерам, які зайняли цю морально виважену позицію. Це не просто прапори – це символи агресивної війни, яка забрала життя щонайменше 650 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала 800 спортивних об'єктів і спричинила сотні тисяч воєнних злочинів.

Ми наполегливо закликаємо всі країни утриматися від направлення своїх представників на церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та спортивному "відбілюванню" репутації", – сказав Сибіга.

Напередодні солідарність з Україною висловила і Німеччина.

Нагадаємо, президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич заявив, що Міжнародний Паралімпійський комітет заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026.