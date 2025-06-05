Україна достроково вийшла у плейоф Євро-2025 з сокки

Збірна України з сокки у другому турі чемпіонату Європи 2025 року з сокки розгромила Сербію з рахунком 7:2. Ця перемога дозволила українцям достроково вийти в плейоф. Туди пробиваються по 3 найкращі команди з кожної групи.

Євро-2025 із сокки

Група С, 1 тур

Сербія – Україна – 2:7

Голи України: Євген Мельничук, 1, Кузьмак, 4, Солонина, 15, Росс, 29, Буханевич, 33, Малик, 38, Дмитро Мельничук, 39

Свій заключний матч на груповому етапі Євро-2025 Україна проведе в п’ятницю, 6 червня, проти Польщі. Початок матчу – о 16:00 за київським часом. Вчора, 4 червня у першому турі Україна розгромила Італію з рахунком 6:1.

Сокка – командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. В сокку грають 2 тайми по 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м.