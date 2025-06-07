Збірна України з сокки вперше зіграє на стадії чвертьфіналу чемпіонату Європи

Сьогодні, 7 червня, у молдавському Кишиневі відбувся матч 1/8 фіналу чемпіоната Європи з сокки, в якому зійшлися збірні України та Латвії.

За рахунок того, що вони виграли свою групу, українці вийшли в плейоф на команду, яка посіла третє місце свого квартету. Цією командою стала Латвія.

"Синьо-жовті" не мали проблем із цим суперником, майже закривши всі питання ще в першому таймі, коли Дмитро Мельничук оформив дубль, і ще один гол додав Максим Завгородній.

Латвійці відіграли один м'яч наприкінці першого тайму, проте на старті другого Олександр Здебський повернув перевагу України в три голи. Вона протрималася до самого кінця – 4:1 перемога зюірної України.

Чемпіонат Європи з сокки – плейоф

1/8 фіналу, 7 червня

Україна – Латвія 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 2 Мельничук, 2:0 – 14 Мельничук, 3:0 – Завгородній, 3:1 – ?, 4:1 – 23 Здебський.

Завдяки цій перемозі збірна України вперше у своїй історії зіграє на стадії 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Наступним суперником українців стане переможець пари Франція – Албанія, чий матч буде зіграний сьогодні, 7 червня, о 21:50 за київським часом.

Нагадаємо, що на груповій стадії Україна розгромила Італію (6:1), Сербію (7:2), а також зіграла внічию із Польщею (2:2).