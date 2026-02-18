Бідний – про допуск росіян і білорусів під своїми прапорами на Паралімпіаду-2026: Давати їм трибуну – означає давати слово пропаганді війни

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам виступати на зимовій Паралімпіаді-2026 під прапорами своїх країн.

Це рішення очільник прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

Представник України на приховує свого розчарування та обурення від даного вчинку МПК. Бідний зізнався, що його розчаровує те, що керівництво міжнароних неурядових організацій намагається не бачити очевидного.

За словами міністра, Росія використовує вразливості відкритих суспільств і міжнародних організації, аби нормалізувати свої злочини.

"Прапори Росії та Білорусі не можуть бути на міжнародних спортивних змаганнях, які плекають справедливість, чесність і повагу. Це прапори режимів, які перетворили спорт на інструмент війни, брехні та зневаги. У Росії паралімпійський спорт зробили опорою для тих, кого путін послав в Україну вбивати, – а вони повернулися з України з каліцтвами", – йдеться у публікації.

На думку Бідного, давати трибуну ворогу – означає давати слово пропаганді війни. Коли російський прапор підіймутиметься на міжнародній арені, він безпосередньо стає частиною ворожої пропананди.

"Це сигнал світу, ніби війна – "це нормально". Ні, це не нормально. Відверто обурює, що функціонери Міжнародного паралімпійського комітету не хочуть цього розуміти", – додав міністр.

Бідний закликав МПК схаменутись та заборонити ворожу символіку на Паралімпійських іграх-2026.

"Проявіть мужність – не дайте росіянам використати вас для "нормалізації" війни. Україна продовжить роботу на всіх міжнародних майданчиках. Ми продовжимо захищати цінності відкритих суспільств. І ми продовжимо боротися проти намагань росії політизувати спорт", – заявив Бідний.

Нагадаємо, що Генеральна асамблея МПК ухвалила рішення про повне відновлення членства Паралімпійського комітету Росії. За це проголосував 91 делегат. Натомість 77 були "проти". Усі обмеження знято також із паралімпійської збірної Білорусі.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбуватимуться протягом 6-15 березня у Мілані та Кортіні.