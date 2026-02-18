Українські посадовці бойкотуватимуть офіційні заходи Паралімпіади-2026, – Бідний

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, що планує зробити українська сторона у відповідь на рішення організаторів Паралімпійських ігор 2026 допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри. Також Україна не буде присутньою на Церемонії відкриття та бойкотуватиме інші офіційні заходи Паралімпіади.

"У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри. Ми також не будемо присутні на Церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади. Ми дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади. Продовжуємо боротьбу!", – написав міністр.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.