Це абсурд і фарс: Гераскевич розніс МОК за допуск росіян на Паралімпіаду під власною символікою

Владислав Гераскевич прокоментував рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпіаді-2026 під національними прапорами.

Своєю думкою він поділився на пресконференції Media Center Ukraine.

Український скелетоніст заявив, що це складно пояснити. Така позиція виглядає дуже ганебно й вона суперечить здоровому глузду.

"Для мене це все настільки шокуюче… У якийсь момент здається, що нема куди падати, але МОК знайшов спосіб пробити дно ще далі. Російські та білоруські паралімпійці навіть не отримали ліцензії. Їм дали ці ліцензії, що зазвичай неможливо в МОК та МПК. За останні чотири роки жоден з цих атлетів не брав участь в міжнародних заходах. Вони просто отримали квоту за чотири роки та беруть участь під власними прапорами. Це абсурд, це фарс, це просто неймовірно.

Особливо в цей час, коли всі дії МОК просто проросійські – російські прапори на аренах, на шоломах. Жодних санкцій. Український атлет дискваліфікований, тому що в нього на шоломі українські спортсмени, які були вбиті за останні роки. Це мінус для МОК. Це докази для того, що вони грають пліч-о-пліч з Росією. Те, що зараз росіяни виступають під власним прапорами, що їм надали кваліфікацію без жодних підстав для цього — це дискусія про скандал. Це відкриває нам справжнє лице МОК. Я не думаю, що це дуже гарно для олімпійського суспільства по всьому світу", – сказав Гераскевич.