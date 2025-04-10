Бондар та Бєлінська вийшли у фінал чемпіонату Європи

Українки Ірина Бондар та Алла Бєлінська вийшли до фіналу чемпіонату Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Бондар у півфіналі перемогла "нейтральну" Аліни Касабієву з рахунком 8:4. Для неї це буде перший дорослий фінал, де її суперницею буде Сара Йоганна Ліндборг з Швеції. До цього Бондар була триразовою чемпіонкою молодіжної першості U23.

Алла Бєлінська у ваговій категорії до 72 кг здолала француженку Полен Лекарпентьє з рахунком 8:2 й у фіналі протистоятиме туркені Несрін Баш.

Соломія Винник (до 57 кг) та Ірина Коляденко (до 65 кг) програли свої півфінали, тому надалі їх очікують бронзові фінали.

Сутички за золоті нагороди та за бронзу відбудуться у п'ятницю, 11 квітня.

Наразі в активі збірної України одна золота нагорода, яку виборола Оксана Лівач та три бронзи (Андрій Джелеп, Аліна Філіпович та Олександра Хоменець).