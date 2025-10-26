Бондар здобула срібло на чемпіонаті світу U-23

Українка Ірина Бондар здобула срібло чемпіонату світу U-23 у жіночій вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг.

У вирішальній сутичці українка поступилась японці Сакурі Мотокі (0:10).

Зазначимо, що Бондар свої виступи розпочала з перемоги у кваліфікації над Сельві Ільясоглу (12:5) з Туреччини. Надалі вона в 1/8 фіналу здолала індійку Савіту (4:3), у чвертьфіналі була сильнішою за представницю Нігерії Естер Колаволе (4:3), а у півфіналі перемогла колумбійку Астрід Монтеро Чирінос (8:5).

Напередодні Ірфан Мірзоєв виборов золото для України на чемпіонаті світу U-23 в греко-римській боротьбі, ставши першим кримським татарином, якому вдалося здобути нагороду найвищого гатунку у всіх вікових категоріях.