🥇 Українка Бондар стала триразовою чемпіонка Європи U23

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою Європи U-23 з вільної боротьби, який триває в албанській Тирані.

Про це повідомляє UWR.

У фіналі українка перемогла представницю Росії Аміна Танделову та стала триразовою чемпіонкою Європи U23 зі спортивної боротьби:

Чемпіонат Європи U23-2023, Бухарест

Чемпіонат Європи U23-2024, Баку

Чемпіонат Європи U23-2025, Тирана

Зазначимо, що Бондар займається вільною боротьбою понад 6 років. У 2022 році спортсменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії U-20, а також виграла світову першість греко-римської боротьби серед юніорів.

Окрім золота в активі українок два срібла та дві бронзи. У загальному заліку команда наразі посідає друге місце.

Аліна Філіпович – срібна медаль;

Манола Скобельська – срібна медаль;

Марія Орлевич – бронзова медаль;

Олександра Рибак – бронзова медаль.

Чемпіонат Європи серед спортсменів до 23 років із трьох видів боротьби проходить в Тирані, столиці Албанії, із 8 по 14 березня 2025 року.