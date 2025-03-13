🥇 Українка Бондар стала триразовою чемпіонка Європи U23
Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою Європи U-23 з вільної боротьби, який триває в албанській Тирані.
Про це повідомляє UWR.
У фіналі українка перемогла представницю Росії Аміна Танделову та стала триразовою чемпіонкою Європи U23 зі спортивної боротьби:
- Чемпіонат Європи U23-2023, Бухарест
- Чемпіонат Європи U23-2024, Баку
- Чемпіонат Європи U23-2025, Тирана
Зазначимо, що Бондар займається вільною боротьбою понад 6 років. У 2022 році спортсменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії U-20, а також виграла світову першість греко-римської боротьби серед юніорів.
Окрім золота в активі українок два срібла та дві бронзи. У загальному заліку команда наразі посідає друге місце.
- Аліна Філіпович – срібна медаль;
- Манола Скобельська – срібна медаль;
- Марія Орлевич – бронзова медаль;
- Олександра Рибак – бронзова медаль.
Чемпіонат Європи серед спортсменів до 23 років із трьох видів боротьби проходить в Тирані, столиці Албанії, із 8 по 14 березня 2025 року.