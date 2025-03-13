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🥇 Українка Бондар стала триразовою чемпіонка Європи U23

Олександр Булава — 13 березня 2025, 13:20
🥇 Українка Бондар стала триразовою чемпіонка Європи U23
Ірина Бондар
UWR

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою Європи U-23 з вільної боротьби, який триває в албанській Тирані.

Про це повідомляє UWR.

У фіналі українка перемогла представницю Росії Аміна Танделову та стала триразовою чемпіонкою Європи U23 зі спортивної боротьби:

  • Чемпіонат Європи U23-2023, Бухарест
  • Чемпіонат Європи U23-2024, Баку
  • Чемпіонат Європи U23-2025, Тирана

Зазначимо, що Бондар займається вільною боротьбою понад 6 років. У 2022 році спортсменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії U-20, а також виграла світову першість греко-римської боротьби серед юніорів.

Окрім золота в активі українок два срібла та дві бронзи. У загальному заліку команда наразі посідає друге місце.

  • Аліна Філіпович – срібна медаль;
  • Манола Скобельська – срібна медаль;
  • Марія Орлевич – бронзова медаль;
  • Олександра Рибак – бронзова медаль.

Чемпіонат Європи серед спортсменів до 23 років із трьох видів боротьби проходить в Тирані, столиці Албанії, із 8 по 14 березня 2025 року.

Ірина Бондар

Ірина Бондар

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