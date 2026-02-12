Українська правда
Тріумф Франції: Сізерон виграв золото з Фурньє-Бодрі на Олімпійських іграх-2026

Микола Літвінов — 12 лютого 2026, 00:00
Гійом Сізерон та Лоранс Фурньє-Бодрі
Getty Images

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у фігурному катанні – у танцях на льоду.

Олімпійськими чемпіонами стали французи Лоранс Фурньє-Бодрі та Гійом Сізерон. Легендарний фігурист разом із новою партнеркою видав бездоганний прокат. За сумою двох програм вони набрали 225.82 бала, випередивши найближчих переслідувачів менш ніж на два бали.

Для Сізерона це друге поспіль олімпійське "золото" і перше – у парі з Фурньє-Бодрі. Раніше фігурист виступав із Габріелою Пападакіс, з якою вони стали олімпійськими чемпіонами (2022), срібними призерами Ігор (2018), п'ятиразовими чемпіонами світу та Європи. У новому складі дует Фурньє-Бодрі/Сізерон вже встиг завоювати титул чемпіонів Європи-2026 та срібло Фіналу Гран-прі 2025/2026.

Срібні нагороди здобули чинні чемпіони світу зі США – Медісон Чок та Еван Бейтс. Вони лідирували у довільній програмі, але за сумою балів (224.39) поступилися французам.

"Бронза" дісталася канадському дуету Пайпер Гіллєс та Поль Пуар'є (217.74), які в боротьбі за п'єдестал випередили британців Лайлу Фір та Льюїса Гібсона.

Підсумкові результати:

Україна в цьому виді програми представлена не була, оскільки наші танцювальні дуети не змогли кваліфікуватися на Ігри в Мілані.

Нагадаємо, що єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпіаді-2026 є Кирило Марсак (чоловіче одиночне катання). За свій виступ у короткій програмі Марсак отримав 86.89 балів, що стало особистим рекордом спортсмена, та посів 11-те місце. Додамо, що цей результат є найкращим для України на Іграх з 1998 року.

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Його виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Нещодавно Кирило в коментарі Чемпіону розповів, що отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

