Росіяни атакували в соцмережах українського фігуриста напередодні його виступу на Олімпіаді

Сергій Шаховець, Максим Розенко — 11 лютого 2026, 15:08
Кирило Марсак
Єдиний представник України у фігурному катанні на Олімпійських іграх-2026 Кирило Марсак отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян. Це нагадувало атаку російських ботів.

Про це ексклюзивно журналісту Чемпіона розповів сам фігурист.

"Абсолютна більшість повідомлень зводилася до того, що Петро Гуменник (російський фігурист, який виступає під нейтральним прапором. – ред.) – великий спортсмен, а я взагалі не повинен бути на Олімпійських іграх. Але всі ці негативні коментарі лише додали мені емоційних сил виступити якнайкраще.

Передтечею цих коментарів стали мої інтерв'ю, в яких я зазначив, що ми не бажаємо бачити і змагатися з нейтральними спортсменами, які представляють Росію. Їх не повинно бути на міжнародній арені, поки війна в Україні триває.

Мої вислови були розтиражовані в медіа країни-агресора, і після цого вчора я почав отримувати купу образливих повідомлень. Вирішив, що буду відповідати їм своїми виступами на льоду." – розповідає Чемпіону українець.

Тато Кирила, Андрій Марсак, зараз захищає нашу країну на фронті. Але йому вдалося знайти можливість подивитися виступ сина. Причому Андрій переглядав прокат у компанії своїх братів по зброї. Після виступу батько з сином зідзвонилися.

"Тато сказав, що пишається і дуже радий моєму виступу", – зізнається Кирило.

Особиста тренерка українця, фінка Аліна Майер-Віртанен, теж була повністю задоволена прокатом підопічного.

"Аліна сказала, що на даному етапі я продемонстрував свій максимум", – говорить Марсак.

Напередодні Кирило Марсак виступив у короткій програмі Олімпійських ігор-2026. За свій прокат він отримав 86.89 балів, що стало його особистим рекордом. Причому 21-річний українець покращив попередній рекорд, який він встановив на чемпіонаті Європи-2026 відразу на 10 балів. Марсак посів 11-те місце і випередив нейтрального спортсмена з Росії Петра Гуменника (12-те місце).

Тепер Кирило готується до виступу у довільній програмі, яка відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 20:00 за київським часом.

Максим Розенко, Чемпіон, з Мілану

