"Блиск і золото" vs нарцисизму і аб’юзерства. Що не так з олімпійським турніром у танцях на льоду і про що забув Netflix

Netflix давно став частиною життя людей у всьому світі. Фільми, серіали, документалка – все це неодмінно асоціюється з цим глобальним сервісом відеоконтенту.

Не проходить платформа й мимо спорту. Найвідоміші трансляції титульних боїв у боксі чи UFC, ключові ігри американського футболу, Формула-1 і багато інших видів спорту тісно переплетені з Netflix. Історія королівських автогонок взагалі стала яскравим підтвердженням важливості переплетіння чистого спорту, шоу і соцмереж.

Зимова Олімпіада не стала винятком. І про це поговоримо детальніше.

У фокусі фігурне катання

Напередодні Ігор на Netflix вийшло одразу декілька міні-серіалів, присвячених одному з найпопулярніших зимових видів – фігурному катанню. Геть не дивно, враховуючи, що саме цей вид спорту часто продукує купу емоцій, скандалів і трагічних історій.

Зокрема, під приціл Netflix потрапив турнір фігуристів у танцях на льоду.

Ще б пак, одвічне спортивне протистояння США і Канади, яке рясно стимулює своїми неоднозначними заявами президент Дональд Трамп, виявляється, існує не тільки в хокеї. У танцях на льоду воно в останні роки виражалося яскравим змаганням двох пар – американців Медісон Чок і Евана Бейтса та Пайпер Гіллс і Поля Пуарьє, які представляють країну кленового листя.

Ця боротьба сама по собі цікава, а якщо додати несподіване повернення у великий спорт багаторазового чемпіона світу та діючого олімпійського чемпіона в танцях француза Гійома Сізерона, то Netflix отримав справжній джек-пот!

Блиск і золото танців на льоду

За всіма канонами бізнесу і правильного просування продукту, міні-серіал під назвою "Блиск і золото: Танці на льоду" вийшов в акурат напередодні Олімпіади.

Щоб сильно не спойлерити, варто відзначити основні гачки, які чіплятимуть глядача. Канадський спортсмен-гей, подружжя фігуристів зі Штатів і нова партнерка для чемпіона, яка заради танців з ним на олімпійському турнірі, змінює громадянство.

Погодьтесь, сценаристам і шукати інтриги сильно не треба було. Смачні типажі героїв, психологічні ігри і олімпійська боротьба – все в одному флаконі. Бери і запаковуй.

Однак у багатьох глядачів, особливо тих, хто не перший рік слідкує за фігуристами, виникли запитання. Ні, не до того, що показано і проговорено в міні-серіалі. Все, як завжди, на якісному рівні. Радше виникли питання до того, що майже не проговорено.

Про що забув Netflix

Хай пробачать фанати американської і канадської пари, але нижче буде не про них.

Поява олімпійського чемпіона Гійома, який покинув спорт і раптом вирішив повернутись, це справді крута вивіска. А якщо додати сюди його популярність, то для будь-якого сценариста це справжній бонус, чистий X-фактор, який повністю сплутує всі карти й додає смачності сюжетній лінії.

Однак чи то випадково, чи свідомо, Netflix вирішив оминути ті моменти в біографії справді видатного спортсмена, які досить бурхливо обговорювались у спортивному та навколоспортивному світі.

Для протоколу, у фільмі згадано і про звинувачення у сексуальних домаганнях Ніколая Соренсена, експартнера Лоранс Фурньє-Бодрі, яка зараз катається разом з Гійомом Сізероном. Згадується також і розрив самого француза зі своєю колишньою партнеркою Габріелою Пападакіс.

Гійом і Габріела танцювали у парі з 9 років. Їх дует без перебільшення називали одним із найкращих в історії фігурного катання. Але після 2022 року стався розрив. У фільмі він згадується побіжно. І виключно зі слів самого француза. Мовляв, "важко розходитись після 20 років", "ми перестали бути на одній хвилі" і ще кілька достатньо обтічних фраз.

Однак історія розриву була не настільки простою, щоб її оминути. На відміну від Гійома, Габріела не відкидалась стандартними фразами, а навіть написала автобіографічну книгу "Щоб не зникнути".

У ній колишня партнерка чемпіона розповіла про пережиті насильство і аборт, які француз практично ігнорував. І не просто не підтримував її у складні часи, а ще й тиснув заради результату у спорті. Йдеться про два випадки згвалтування, пережиті Габріелою у пізньому підлітковому періоді.

За її словами, одне з них здійснив тренер, який продовжує працювати. Вона хотіла подати скаргу, але Гійом сказав, що перестане з нею кататись.І це лише один епізод.

Якщо охарактеризувати коротко, то Габріела ледь не прямим текстом називала його нарцисом та абʼюзером.

Гійом всі звинувачення, звісно, відкидає, найняв юристів, щоб перешкодити розповсюдженню книги та захисти своє ім'я. Більше того, його звинувачують у тому, що Пападакіс була звільнена з позиції коментаторки на NBC. У телекомпанії кажуть, що книга стала маркерною, бо Габріела вочевидь має конфлікт інтересів, тому не може коментувати Олімпіаду.

Не берусь оцінювати і написане в книзі, і самого Гійома, але погодьтесь, дуже дивно, що в міні-серіалі вирішили оминути таку сторінку в історії одного з головних персонажів картини. Звісно, з такою інформацією і сам фільм, і виступ француза на Олімпіаді сприйматиметься не настільки однозначно, як могли. Не так героїчно, не так лінійно, не так хепіендно. Але спорт, як і життя, не завжди лише казка з романтичним закінченням, і не всі персонажі прекрасні принци.