Зіркова Лердам не носила на Олімпіаді костюм, який продала за 195 тисяч євро

Костюм для катання олімпійської чемпіонки Ютти Лердам, проданий на аукціоні за 195 000 євро, виявився не тим костюмом, який вона носила під час своїх виступів у Мілані.

Про це пише AD.nl. Деталі додає Sporza.be/nl.

Однак саме це було метою аукціону, тому його статус тепер змінено зі "зношений змагальний костюм" на "олімпійський костюм для катання на ковзанах", повідомляють аукціонний провайдер MatchWornShirt (MWS) та спортивна федерація NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie).

Виявилося, що всі інші костюми для змагань, виставлені на аукціон, насправді були одягнені.

Читайте також : Фото Олімпійська чемпіонка у бікіні: зіркова Лердам показала розкішний відпочинок після Ігор

За даними NOC*NSF, той факт, що з Лердам це пішло не так, є "непорозумінням" і "не був навмисним ходом". Однак, сума ставки залишається незмінною, за згодою учасника торгів, який вирішив залишитися анонімним.

Більшість виручених коштів буде спрямовано до молодіжного клубу Ютти IJsvereniging Pijnacker. Оскільки залучені сторони не хочуть, щоб діти стали жертвами непорозуміння, було вирішено за взаємною згодою зберегти запропоновану суму в розмірі 195 тисяч євро.

Загалон на аукціоні за всі костюми було зібрано понад 275 000 євро. Костюм чемпіонки на 500 метрів Фемке Кок був другим за популярністю. Його продали за 4802 євро.

Нагадаємо, Лердам виграла забіг на 1000 метрів у Мілані минулого місяця та посіла друге місце на дистанції 500 метрів.

Спортсменка отримає за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму.