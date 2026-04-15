Зіркова ковзанярка і наречена Джейка Пола підірвала мережу відвертими фото у бікіні

Наречена відомого боксера та шоумена Джейка Пола, Ютта Лердам, знову опинилася у центрі уваги після серії відвертих фото у соцмережах, які буквально підірвали Instagram.

27-річна нідерландська ковзанярка, яка є олімпійською чемпіонкою та однією з найпопулярніших зірок у своєму виді спорту, поділилася з підписниками добіркою кадрів зі свого відпочинку.

Один із них особливо привернув увагу, адже дівчина зробила дзеркальне селфі у крихітному бікіні, яке одразу зібрало тисячі коментарів.

На інших фото Лердам показала більш спокійні моменти, зокрема, як вона насолоджується їжею, позуючи у яскравому топі та білих штанах, а також поділилася атмосферними кадрами спільного відпочинку з Джейком Полом, куди пара взяла і свого собаку на ім'я Тор.

Нагадаємо, Лердам виграла забіг на 1000 метрів у Мілані минулого місяця та посіла друге місце на дистанції 500 метрів.

Спортсменка отримає за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму.

Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.