Зіркова Лердам поділилася стильною фотосесії для відомого спортивного бренду

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Ютта Лердам вкотре довела, що її талант не обмежується лише льодовою ареною.

Зіркова спортсменка поділилася атмосферними кадрами зі стильної фотосесії для Nike, яка відбулася просто в офісі компанії.

Візит до штаб-квартири бренду вийшов не лише продуктивним, а й максимально комфортним – спортсменку "смачно нагодували", а після цього організували ефектний фотосет.

У кадрі Ютта постала в несподіваному, але дуже влучному образі: сірий жіночий діловий костюм вона поєднала зі спортивними кросівками, створивши баланс між елегантністю та динамікою.

Нагадаємо, Лердам виграла забіг на 1000 метрів у Мілані минулого місяця та посіла друге місце на дистанції 500 метрів.

