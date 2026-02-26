Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Зіркова Лердам отримає досить скромну суму від Нідерландів за золоту медаль Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 26 лютого 2026, 05:25
Зіркова Лердам отримає досить скромну суму від Нідерландів за золоту медаль Олімпійських ігор
Ютта Лердам
Instagram juttaleerdam

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам отримає 30 тисяч євро від Олімпійського комітету Нідерландів (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, NOC*NSF) за золоту медаль на Іграх-2026.

Про це пише AD.nl.

NOC*NSF присуджує премію за індивідуальні золоті медалі в розмірі 30 000 євро, срібні – 15 000 євро, а бронзові – 7 500 євро. У командних змаганнях приз становить 11 000 євро на спортсмена за золото, 5 500 євро на спортсмена за срібло та 3 500 євро на спортсмена за бронзу.

Ютта стала олімпійською чемпіонкою на 1000 м, а також здобула срібло на 500-метрівці, де поступилася співвітчизниці Фемке Кок.

Читайте також :
Фото Зіркова ковзанярка та наречена Джейка Пола стала лицаркою після успіхів на Олімпіаді

Фінансова винагорода від НОК Нідерландів надається за медаль найвищого ґатунку, якщо спортсмен здобув кілька нагород. Через це Лердам збагатиться лише на 30 тисяч євро.

Нагадаємо, перед зимовими Іграми спортсменку розкритикував нідерландський телевізійний експерт Йохан Дерксен за переліт на Олімпіаду приватним літаком.

Читайте також :
Відео Фото Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, яка заручена з Джейком Полом
