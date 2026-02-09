Рекорди на Олімпіаді-2026, Лердам – серед зірок: що треба знати про ковзанярський спорт і шорт-трек

Вже кілька днів триває Олімпіада, де провідні спортсмени світу ведуть змагання за визнання, спадщину і, звичайно, за медалі.

Чимала кількість нагород буде розіграна не лише на снігу, а й на льоду. Напевно, перша думка про вид спорту на льоду – хокей. Можливо, другою була думка про керлінг. Утім – велика кількість медалей буде розіграна в ковзанярському спорті та шорт-треку.

Ба більше, у цьому виді спорту вже було розіграно кілька комплектів нагород та ще й з олімпійськими рекордами.

"Чемпіон" розповість вам про різницю між ними, головні старти та зірок.

Історія виникнення

Ковзанярський спорт бере початок у Північній Європі ще в середньовіччі – перші згадки про катання на льоду датуються XIII–XIV століттями в Нідерландах і Скандинавії, де замерзлі канали слугували шляхами сполучення.

З часом практичне пересування переросло у змагання: наприкінці XIX століття в Нідерландах, Норвегії та Великій Британії почали проводити організовані старти на довгих дистанціях. У 1892 році була заснована Міжнародна спілка ковзанярів (ISU), а вже у 1893-му відбувся перший чемпіонат світу серед чоловіків. Ковзанярський спорт увійшов до програми Олімпійських ігор у 1924 році.

Шорт-трек виник значно пізніше – на початку XX століття в Північній Америці, де через нестачу великих ковзанок змагання почали проводити на хокейних аренах. Масові заїзди зробили дисципліну видовищнішою й контактнішою. Перші офіційні міжнародні старти відбулися у 1960-х, чемпіонат світу – у 1981 році, а олімпійський статус шорт-трек отримав у 1992-му.

Ковзанярський спорт і шорт-трек. Одне й те ж, але…

Що ж, для початку розділимо. Ковзанярський спорт і шорт-трек – це різні підвиди одного виду спорту.

Ковзанярський спорт (long track) – проходить на довгій доріжці 400 м, зазвичай по двоє спортсменів на доріжці. Акцент – на витривалість, темп і техніку.

Шорт-трек (short track) – проводиться на короткій доріжці 111,12 м (хокейна арена). Заїзди масові – 4-6 спортсменів одночасно, з контактами, падіннями й великою часткою тактики.

Навіть чемпіонати світу з цих дисциплін проходять у різний час і в різних країнах, хоча може здаватися, що відмінностей між ними значно менше, ніж, умовно, між футболом і футзалом.

Ковзанярський спорт. Різновиди дисциплін, рекорди й головні зірки

Як і в легкій атлетиці, тут існують індивідуальні дистанції та командні змагання.

Отже, розпочнемо з індивідуальних стартів (чоловіки / жінки – з незначними відмінностями):

500 м – чистий спринт

1 000 м – спринт + витривалість

1 500 м – "класика" баланс швидкості й тактики

3 000 м (жінки) – середня стаєрська* дистанція

5 000 м – стаєрська класика

10 000 м (чоловіки) – справжній марафон на льоду

* Стаєр (stayer – "витривала людина") – спортсмен, який спеціалізується на довгих дистанціях. Стаєрські дистанції – від 3 000 метрів і довші. Назва "перекочувала" з легкої атлетики. Дистанції коротші за 3 000 м вважаються середніми.

Все просто: щоб виграти, потрібно першим перетнути фінішну лінію. У спринтерських заїздах ключову роль відіграє швидкість, а на довших дистанціях – уміння економити сили, вчасно прискорюватися й тримати темп.

Long track. Командні види заїздів

Team Pursuit (командна гонка переслідування).

Дистанція складається з восьми кіл як у чоловіків, так і у жінок. Результат фіксується за третім учасником команди. Бували випадки, коли один спортсмен показував найкращий час серед усіх учасників, але через слабший виступ партнерів збірна не здобувала "золото" або взагалі залишалася без медалі.

Mass Start (мас-старт) – масовий заїзд. 16-24 учасники, які долають 16 кіл (6 400 м). Для перемоги важливі як набрані очки, так і фінальний спринт.

На проміжних фінішах (після 4, 8 та 12 кіл) троє найкращих отримують бали:

5 очок – за перше місце

3 – за друге

1 – за третє

На фінальному фініші (16-те коло) очки значно вищі: 60, 40 та 20 балів за перші три місця відповідно, а також додаткові очки за 4-6-ті позиції.

Підсумкові місця визначаються за сумою очок. Якщо кількість балів однакова, перевагу має спортсмен, який фінішував вище в основному заїзді.

Дискваліфікація настає за створення перешкод іншим учасникам, неспортивну поведінку або небезпечну зміну траєкторії руху.

Allround (багатоборство) не входить до олімпійської програми. Переможець визначається за найменшою сумою очок, які нараховуються за час проходження дистанцій.

Україна, на жаль, не буде представлена спортсменами в ковзанярському спорті на Олімпійських іграх.

Шорт-трек і його цікавинки

Цей підвид є небезпечнішим за long track, вимагає обов'язкового шолома та ковзанів із вигнутим лезом. Про екіпірування – трохи згодом.

Індивідуальні дистанції

500 м – вибуховий спринт

1 000 м – тактика + контакт

1 500 м – головна "шахова" дистанція

3 000 м – витривалість

У шорт-треку є естафети.

Жінки – 3 000 м (4-5 спортсменок залежно від змагань)

Чоловіки – 5 000 м (4-5 спортсменів залежно від змагань)

Змішана естафета (Mixed Relay) – 2 000 м (2 чоловіки + 2 жінки)

Україну на Іграх у Мілані в шорт-треку представлятимуть Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

Головні відмінності між ковзанярським спортом і шорт-треком

Шорт-трек проходить на стандартній хокейній коробці 60×30 м по овалу довжиною 111,12 метра. Ковзанярський спорт натомість відбувається на 400-метрових доріжках.

У шорт-треку учасники біжать разом, обганяють один одного та постійно обирають тактичні рішення. У ковзанярському спорті, за винятком мас-старту, суперники виступають по парах на паралельних доріжках і борються не напряму, а за час.

Шорт-трекісти носять шоломи, рукавички та захисне спорядження, адже ризик падінь і зіткнень дуже високий. Їхні ковзани мають зміщене вліво лезо без "клап"-механізму. Ковзанярі ж використовують клап-скейти (лезо, що відокремлюється від черевика), які дозволяють розвивати вищу швидкість, а їхні комбінезони часто оснащені капюшонами.

Відрізняється і розмір лез: у шорт-треку вони коротші, в середньому 30-45 см, а в ковзанярському спорті довжина лез становить 40-55 см.

Через щільність боротьби у шорт-треку величезне значення має стратегія – "сидіння" за спиною лідера, раптові прискорення, блокування траєкторій. Ковзанярський спорт – це передусім боротьба за чистий час.

У шорт-треку є багато поворотів, тому цей вид спорту легше дається спортсменам з нижчим центром важкості. Тоді як у ковзанярському спорті можна побачити вищих спортсменів.

Чемпіонати світу. Кубок світу. Хто домінує. Головні зірки

Ці види спорту не можна назвати масово популярними по всій планеті. Нідерланди, Норвегія та Японія домінують у ковзанярському спорті. Південна Корея, Канада та Китай – у шорт-треку. Водночас зірки з'являються і в США, Чехії, Франції та інших країнах.

У ковзанярському спорті щороку, починаючи з 1996 року, проводиться World Single Distances Championships (чемпіонат світу на окремих дистанціях) під егідою ISU – International Skating Union.

Також проводиться Кубок світу (ISU World Cup) – серія етапів протягом сезону. Якщо ви стежите за біатлоном, принцип знайомий: на кожному етапі спортсмени набирають очки, а наприкінці сезону визначається переможець на кожній дистанції.

Перший стовпчик – 500 м. Другий – 1000 м. Третій – 1500 м. Четвертий – 5000 м. Скриншот

У чоловіків останніми роками беззаперечною зіркою є Джордан Штольц. Американцю лише 21 рік, а за два останні сезони він виграв Кубок світу на 500 м, 1 000 м та 1 500 м. Йому належать світові рекорди на цих дистанціях серед юніорів, а також уже дорослий світовий рекорд на 1 000 м.

Серед жінок виділяється нідерландка Фемке Кок, яка цього сезону оновила світовий рекорд. Однією з її головних конкуренток є землячка Ютта Лердам – одна з найвідоміших спортсменок світу, яка також перебуває у стосунках із блогером-боксером (чи вже боксером-блогером) Джейком Полом.

Шорт-трек: чемпіонати та домінанти

У шорт-треку структура змагань схожа. Проводяться щорічні World Short Track Championships (чемпіонат світу) та ISU Short Track World Tour (Світовий тур, раніше – Кубок світу). За організацію також відповідає ISU.

Чемпіонат світу з шорт-треку стартував ще у 1976 році. За всю історію медалі здобували лише 15 країн, а беззаперечним лідером залишається Південна Корея.

Світовий тур досить компактний – усього 4 етапи, які проходять у жовтні-листопаді.

Кожен етап складається з кваліфікаційної та основної сесії. Кваліфікація триває перші два дні та вранці третього. Основна сесія відбувається на третій і четвертий дні. Очки Світового туру нараховуються лише за виступи в основній сесії.

Розклад етапу ISU World Cup

Варто зазначити, що Світовий тур у нинішньому форматі було засновано лише у 2024 році. Раніше, з 1998 року, проводився ISU Short Track Speed Skating World Cup. Домінували Південна Корея, Канада та Китай.

У чоловіків варто виокремити канадця Вільяма Данджіну. 24-річний спортсмен упродовж двох останніх років є одним із головних фаворитів, хоча й не настільки домінуючим, як Джордан Штольц у ковзанярському спорті.

Йому на п'яти наступає італієць П'єтро Сігель. Його батько – Роберто Сігель – був елітним ковзанярем і ставав чемпіоном світу 1992 року в багатоборстві.

У жінок ситуація значно конкурентніша. Виділяються Кортні Сараулт (Канада), Крістен Сантос-Грізвольд (США) та Ксандра Велзебор (Нідерланди).

Де дивитися змагання з ковзанярського спорту та шорттреку в Україні

В Україні трансляція головних турнірів з ковзанярського спорту та шорт-треку доступна на Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Словник термінів

Лезо-рокер – радіус кривизни леза, який впливає на маневровість і стабільність ковзаняра.

Бендинг – навмисне підгинання леза для кращого входження в поворот.

Кросовер – техніка перехресних кроків у повороті для набору швидкості.

Драфтинг – використання повітряної тіні суперника для зменшення опору.

Аеропозиція – низька, компактна стійка тіла для мінімізації опору повітря.

Кевларовий захист – спеціальні вставки або костюми, що захищають від порізів лезами.

Бампінг – легкий контакт між спортсменами під час боротьби за позицію.

Лайн-чойс – вибір траєкторії руху в повороті, особливо критичний у шорттреку.

Тепінг леза – обмотування частини леза стрічкою для зменшення вібрацій.

Слайд-аут – неконтрольоване зрушення ковзана вбік, що може призвести до падіння.

Стартовий пуш – перший потужний поштовх на старті, який задає темп заїзду.