Зіркова ковзанярка і наречена Джейка Пола взяла участь у благодійному футбольному матчі в Лос-Анджелесі

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, яка є нареченою Джейка Пола, взяла участь у благодійному футбольному матчі в Лос-Анджелес, де змінила лід на штучне поле.

Перед грою спортсменка поділилася атмосферними кадрами з-за лаштунків, продемонструвавши свій ігровий образ.

27-річна Лердам вийшла на поле у яскравій жовтій футболці з написом "Jutta 33", доповнивши її білими шортами та високими гетрами.

Після короткого відпочинку біля поля вона долучилася до гри у форматі п'ять на п'ять, де її команда впевнено перемогла суперників із рахунком 5:1.

У матчі брали участь інфлюенсери з різних країн, а сам захід мав благодійну мету – загалом вдалося зібрати близько 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, Лердам виграла забіг на 1000 метрів у Мілані минулого місяця та посіла друге місце на дистанції 500 метрів.

Спортсменка отримає за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму.

Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.