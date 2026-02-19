На плечах у коханого: зіркова нідерландська ковзанярка відлетіла з Ігор на приватному джеті Джейка Пола

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, яка стала однією з головних зірок Зимових Олімпійських ігор 2026, вже відлетіла додому.

Після завершення виступів наречений Лердам, ютубер і боксер Джейк Пол, влаштував для неї справжній голлівудський фінал.

Пол підняв Ютту, яка тримала медалі на шиї, на плечі та поніс до трапа приватного літака. Відео ефектного відльоту він виклав у соцмережі з підписом:

"Відтепер називайте мене нареченим Ютти Лердам".

Втім, шлях до тріумфу був не безхмарним. Ще до початку Ігор Лердам розкритикували за "поведінку діви". Колишній футболіст збірної Нідерландів Йохан Дерсен публічно засудив її за переліт до Італії приватним джетом замість подорожі разом із командою.

Він назвав її поведінку неприйнятною та заявив, що країна "втомилася від її зірковості". Ситуацію загострило й те, що Лердам пропустила церемонію відкриття, спостерігаючи за нею з ліжка, поки партнери по збірній крокували стадіоном.

Попри критику, спортивний результат змусив багатьох замовкнути. 27-річна спортсменка здобула золото та срібло для Нідерландів у Мілані-Кортіні, встановивши олімпійський рекорд на дистанції 1000 метрів.

Більше того, під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.