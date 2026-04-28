Зірвалася і розбила ракетку: в американської тенісистки здали нерви на турнірі в Мадриді

Матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадрид між Беліндою Бенчич та Хейлі Батіст запам'ятався не лише рекордним тайбрейком, а й емоційним зривом американки.

Другий сет перетворився на справжній марафон, який завершився з рахунком 16:14 на користь швейцарки.

Бенчич відіграла шість матчболів суперниці та лише з шостої спроби закрила сет, перевівши гру у вирішальну партію. Напруга моменту виявилася настільки високою, що під час тайбрейку Батіст не стримала емоцій і демонстративно розтрощила ракетку об корт, за що отримала попередження від судді.

Попри цей епізод, саме американка зуміла дотиснути суперницю у третьому сеті та здобути перемогу з рахунком 6:1, 6:7, 6:3. Для Батіст це вже четвертий вихід до чвертьфіналу турніру рівня WTA в кар'єрі і перший на ґрунтовому покритті.

У наступному раунді вона зіграє проти Аріни Сабалєнки, а скандальний момент із розбитою ракеткою вже став одним із найобговорюваніших епізодів турніру.

