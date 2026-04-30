Українська підтримка: Лунін завітав на переможний матч Костюк на турнірі в Мадриді

Голкіпер Реала Андрій Лунін разом із дружиною Анастасією відвідав матч української тенісистки Марти Костюк на турнірі WTA 1000 у Мадрид, принісши їй удачу.

Українка здобула впевнену перемогу над Ліндою Носковою, яка входить до топ-15 світового рейтингу, та вперше у своїй кар'єрі пробилася до півфіналу престижного "Мастерса".

Присутність Луніна на трибунах уже почали називати щасливим знаком для українки.

Сам футболіст також відреагував на перемогу, опублікувавши у сторис вирішальний розіграш матчу.

Нагадаємо, Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).

У півфіналі змагань українка зіграє проти австрійки Анастасії Потапової (56), яку обіграла двічі в чотирьох поєдинках.