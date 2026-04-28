Повернення хіта: вийшов перший тизер нового сезону футбольного серіалу "Тед Лассо"

Компанія Apple представила перші кадри нового сезону популярного футбольного серіалу "Тед Лассо" та оголосила орієнтовну дату прем'єри – 5 серпня 2026 року.

Проєкт, який став справжнім хітом серед спортивної аудиторії, повертається після завершення історії у 2023 році.

Серіал розповідає про тренера з американського футболу, який несподівано очолює англійський клуб, не маючи досвіду у цьому виді спорту.

Саме ця нестандартна концепція та поєднання гумору зі спортивною тематикою зробили "Теда Лассо" одним із найпопулярніших футбольних шоу останніх років.

У новому сезоні сюжет змінить фокус і буде присвячений жіночій команді вигаданого клубу Річмонд. До своїх ролей повернуться ключові актори, серед яких Джейсон Судейкіс, Ханна Воддінгем та Джуно Темпл.

Очікується, що продовження збере не менший інтерес, адже серіал давно вийшов за межі звичайної комедії та став частиною сучасної футбольної культури, поєднуючи розваги з мотиваційною складовою.

