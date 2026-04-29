Бех-Романчук розсмішила мережу: змусила чоловіка виконувати роль немовляти

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після народження доньки продовжує ділитися моментами сімейного життя разом із чоловіком Михайлом Романчуком.

Цього разу спортсменка опублікувала кумедне відео, в якому вирішила обіграти тему життя молодих батьків.

У ролику роль немовляти несподівано виконав її чоловік, що й стало головною "фішкою" публікації.

"Всім мамам малючків привіт. P.S навіть не запитуйте, як його вмовила", – підписала відео Марина.

Нагадаємо, Марина та Михайло стали батьками 13 лютого цього року, і відтоді активно діляться теплими моментами свого сімейного життя.

Напередодні зіркова спортивна пара поділилася милими знімками з хрещення донечки.