Бех-Романчук розсмішила мережу: змусила чоловіка виконувати роль немовляти
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після народження доньки продовжує ділитися моментами сімейного життя разом із чоловіком Михайлом Романчуком.
Цього разу спортсменка опублікувала кумедне відео, в якому вирішила обіграти тему життя молодих батьків.
У ролику роль немовляти несподівано виконав її чоловік, що й стало головною "фішкою" публікації.
"Всім мамам малючків привіт. P.S навіть не запитуйте, як його вмовила", – підписала відео Марина.
Нагадаємо, Марина та Михайло стали батьками 13 лютого цього року, і відтоді активно діляться теплими моментами свого сімейного життя.
Напередодні зіркова спортивна пара поділилася милими знімками з хрещення донечки.