Прокачав подарунок дружини: Лунін зробив шалений тюнінг авто коханої

Голкіпер Реал Мадрид Андрій Лунін знову опинився в центрі уваги після оновлення автомобіля, який раніше подарував своїй дружині Анастасія Луніна. Йдеться про BMW M2 2025 року, вартість якого оцінюється приблизно у 65 тисяч доларів.

Кілька днів тому українець забрав авто з іспанського тюнінг-ательє ePerformance LAF, де машина отримала новий вигляд.

Фахівці замінили зелену плівку на ефектний варіант у стилі "червоний кований карбон", а також пофарбували диски у глянцевий чорний колір.

У самому ательє зазначили, що після змін автомобіль виглядає саме так, як задумував власник.

Оновлений дизайн надав машині ще більш агресивного та преміального вигляду, що одразу привернуло увагу в мережі.

Раніше повідомлялося, що не так давно Лунін подарував розкішний Range Rover коханій незвичайного кольору.