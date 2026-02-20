Українська правда
Хотілося потрапити у суперфінал: дебютант Олімпіади Гаврюк – про виступ у лижній акробатиці

Сергій Шаховець — 20 лютого 2026, 13:56
Ян Гаврюк
НОК України

Український фристайліст Ян Гаврюк поділився емоціями від виступу у кваліфікації лижної акробатики на Олімпійських іграх 2026.

Слова 21-річного спортсмена передає Суспільне Спорт.

Дебютант Олімпіади сподівався позмагатися у суперфіналі, але за підсумком відбору не потрапив до шістки кращих.

"Хотів одразу після першого стрибка потрапити у топ-6, щоб не виконувати другий стрибок. Взагалі я поставив собі великі плани. Мінімальні – хотілося потрапити у суперфінал. На жаль, не склалось, як хотілось, але це буде для мене досвід", – сказав Гаврюк.

Нагадаємо, що за підсумком першої кваліфікації Гаврюк показав 18-й результат, а після другої спроби опустився на 21 місце.

Україну у фіналі представлятиме один спортсмен – Олександр Окіпнюк, який кваліфікувався з шостого місця. Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Котовський не зміг потрапити до топ-12, завершивши змагання на 17 місці.

Перший фінал за участь 12 фристайлістів розпочнеться о 14:30 за київським часом. Медальний суперфінал з лижної акробатики стартує о 15:30.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
Олімпійські ігри 2026

