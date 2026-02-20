Окипнюк вийшов до фіналу ОІ-2026 в лижній акробатиці після першої кваліфікації

Відбулася перша кваліфікація у лижній акробатиці, в якій взяли участь четверо українців – Ян Гарюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнецов та Олександр Окипнюк.

Першим з українців виступив Гаврюк, який отримав за свій виступ 84.07 бала. Головна медальна надія "синьо-жовтих" Котовський невдало приземлився після складного за виконанням стрибка, заробивши 95.16 бала.

Дебютант Олімпійських ігор Кузнецов припустився помилки під час приземлення, через що отримав від суддів 68.88.

Натомість Окипнюк, який стартував під номером 22, показав результат 112.67, напряму вийшовши до фіналу з шостого місця.

З першого місця до фіналу кваліфікувався швейцарець Пірмін Вернер, який випередив зокрема й олімпійського чемпіона Пекіна-2022 Ці Гуанпу з Китаю.

Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, чоловіки. Перша кваліфікація

1. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 122.17

2. Ці Гуанпу (Китай) – 120.80

3. Сіньді Ван (Китай) – 118.10

4. Коннор Курран (США) – 117.26

5. Дерек Крюгер (США) – 111.95

6. Олександр Окипнюк (Україна) – 112.67

...

14. Дмитро Котовський (Україна) – 95.16

18. Ян Гаврюк (Україна) – 84.07

23. Максим Кузнецов (Україна) – 68.88

Друга кваліфікація, у якій за додаткові шість путівок у фінал змагатимуться невдахи першого відбору, розпочнеться о 12:15.

Змагання у фристайлі називають однією з головних надій України на медаль на цих Іграх. Усього у фіналі візьмуть учать 12 спортсменів. Далі шість з них пройдуть до суперфіналу.

Напередодні визначилася олімпійська чемпіонка з лижної акробатики серед жінок. Золоту медаль у цій дисципліні здобула китаянка Сюй Ментао, для якої вона стала другою в кар'єрі. Жодна з чотирьох українських фристайлісток не потрапила у фінал.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.