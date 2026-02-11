Михайло Гераскевич оцінив ймовірність дискваліфікації Владислава на Олімпіаді-2026 через "шолом пам'яті"

Голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич припустив можливість дискваліфікації його сина Владислава через використання "шолому пам'яті" всупереч забороні Міжнародного олімпійського комітету.

Про це він розповів в інтерв'ю Главком.

За його словами, на 11 лютого у них не передбачено жодних зустрічей із МОК. Владислав Гераскевич продовжує готуватись до змагань, які відбудуться у четвер, 12 лютого.

Відзначимо, що 27-річний скелетоніст планує виступити у спеціальному шоломі із зображеннями убитих українських спортсменів на змагальних заїздах Олімпіади-2026, перший із яких розпочнеться о 10:30 (за київським часом).

"Ми взагалі тренуємося, завтра вже виступ рано вранці. Тому сьогодні стараємося мінімізувати медійну активність. Хоча, це нам не дуже вдається. Судячи по вчорашнім абсолютно цинічним заявам МОК, то вірогідність рішення щодо дискваліфікації на сьогодні я оцінюю у 95%", – сказав Гераскевич-старший.

Також очільник Федерації розповів про реакції МОК та Міжнародної федерації боблею та скелетону на те, що Владислав одягув особливий шолом попри заборону.

"Жодних реакцій негативних немає. Всі судді, всі представники IBSF, всі представники МОК ходять тихенько, на всяк випадок посміхаються. Ніхто нічого нам не робить поганого. Є кілька камер на трасі, які постійно слідкують за Владом, за його кожним рухом. Це і камери від МОК, і камери від великих медіа, які теж відслідковують, що ж буде далі. Бо всім цікавий цей скандал. Ми так само відслідковуємо, у нас камери теж готові. Ми готові у будь-який момент зняти момент, де почнеться безпосередній негативний контакт", – зазначив Михайло Гераскевич.

Батько скелетоніста додав, що вони відчули величезну підтримку зі сторони спортсменів із багатьох країн.

Раніше Гераскевич-старший заявив, що МОК є найбільш політизованою спортивною структурою у світі, яка боїться війни.

Нагадаємо, що МОК знайшов дивний "компроміс", запропонувавши Владиславу замінити особливий шолом на чорну стрічку. На вчинок Гераскевича-молодшого відреагувало багато українських спортсменів, серед яких була санкарка Олена Смага. Вона підтримала земляка безпосередньо після свого третього заїзду на Олімпіаді-2026.