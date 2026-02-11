Михайло Гераскевич – про заборону шолому Владислава: МОК – найбільш політизована спортивна структура у світі

Михайло Гераскевич, голова Федерації бобслею та скелетону України, висловився з приводу рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборонити використання "шолому пам'яті" на Іграх-2026 його сину Владиславу Гераскевичу.

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Гераскевич-старший заявив, що МОК є найбільш політизованою спортивною структурою у світі, яка боїться війни. Голова Федерації запевнив, що вони не збираються опускати руки, а будуть продовжувати боротись за справедливість.

"Сьогодні (10 лютого – прим.ред.). Олімпійські ігри остаточно скинули усі маски. Сьогодні увесь світ побачив, що МОК – це найбільш політизована спортивна структура у світі, яка страшенно боїться, коли війну називають війною, а не конфліктом, коли росіян називають терористами та вбивцями. Ми не здамося", – написав батько скелетоніста.

Нагадаємо, що МОК "пішов на зустріч" українському скелетоністу. Владиславу запропонували замінити шолом із зображеннями убитих спортсменів на чорну стрічку. Попри заборону Гераскевич-молодший одягнув його на чергове тренування на Олімпіаді-2026.

27-річний скелетоніст планує виступити у спеціальному шоломі на змаганнях. Відзначимо, що змагальні заїзди за участю Гераскевича стартують у четвер, 12 лютого, о 10:30 (за Києвом).