Санітра – про Підручного: Він у гарному фізичному і психологічному стані
Тренер Дмитра Підручного Юрай Санітра оцінив готовність українського біатлоніста до спринту на Олімпійських іграх.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Щодо фізичного стану Дмитро показав, що приїхав на ці Олімпійські ігри у гарній формі, немає жодних питань. Щодо стрільби – хотів би, щоб він звільнився від великої відповідальності, бо він може гарно стріляти, показав це під час [індивідуальної] гонки на трьох рубежах. Просто трішки, думаю, не спрацювала голова, як треба було; було більше емоцій після гарного старту. Були ці помилки, але вже не хочемо до цього повертатися. Більше рухаємося до позитиву, який Дмитро показав перед цим. На старті [у спринті] поставимо за мету боротьбу за найвищі результати", – сказав він.
Попри те, що Підручний не фінішував цього сезону в заліковій зоні спринтерських гонок, він підійшов до Олімпіди в належній формі.
[В індивідуальній гонці] не все було як ми б того хотіли — і через стан, і через інші фактори, які там були. Але він знає, як концентруватися у спринті. Якщо повторить тогорічний результат, який демонстрував в Антгольці [п'яте місце], буду задоволений. Але дивимося вперед, треба у спринті зробити собі гарну позицію на персьют, щоб потім підтвердити собі участь у масстарті. Він у гарному стані і фізичному, і психологічному.
Підручний — спортсмен досвідчений, має сильний характер. Він знає, що треба зробити, аби показати себе. Треба "продати" те, що ми відпрацювали. Він у гарному стані і фізичному, і психологічному. Треба трохи вдачі, щоб доля побажала нам кращий результат", — сказав Санітра.
Нагадаємо, що у межах біатлонних змагань на Олімпіаді вже розіграно три комплекти нагород: у змішаній естафеті та двох індивідуальних гонках.
В естафеті "синьо-жовті" фінішували на восьмому місці. У жіночій індивідуальній гонці серед українок найкраще виступили Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, які посіли 17 та 18 місця відповідно. У чоловічій індивідуалці лише капітан збірної України Дмитро Підручний опинився у топ-20.
В олімпійській біатлонній програмі змагань заплановані персьюти, традиційні естафети та масстарти. Загалом ще буде розіграно 8 комплектів нагород.
З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.