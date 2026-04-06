Мандзин розповів, як сприймає конкуренцію з Підручним протягом сезону

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю для "Чемпіона" підбив підсумки сезону-2025/26.

Серед іншого, 23-річний уродженець Тернопільщини висловився про конкуренцію з капітаном національної збірної Дмитром Підручним. Він зізнався, чи це суперництво для нього є принциповим, зважаючи на дружні відносини поза трасою.

"На кожний старт я виходжу з думкою досягти максимального результату, на який я готовий в кожен конкретний змагальний день. Це правда, що в цьому сезоні ми з Дімою часто перетиналися в контактних гонках, особливо в переслідуваннях, оскільки фінішували поруч у спринті. Щодо конкуренції – зазвичай боротьба йде зі спортсменами з інших країн. Тому коли ми з Дімою обоє змагаємося за високі позиції, це вдвічі приємніше.Але цю конкуренцію сприймаєш інакше: у звичайному житті ми добре спілкуємося, дружимо, а на дистанції мусимо бути, жорстоко кажучи, ворогами. Це навіть трішки не вкладається у голові. Але я радий, що в нас така здорова конкуренція. Він мене неабияк мотивує, і, думаю, якоюсь мірою я його також", – сказав Віталій.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 саме Мандзин виступив найкраще серед українців. У загальному заліку він посів 25-те місце, а Дмитро Підручний став 36-м.

