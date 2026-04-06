Мандзин розповів, як сприймає конкуренцію з Підручним протягом сезону

Денис Іваненко — 6 квітня 2026, 12:59
Мандзин розповів, як сприймає конкуренцію з Підручним протягом сезону
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю для "Чемпіона" підбив підсумки сезону-2025/26.

Серед іншого, 23-річний уродженець Тернопільщини висловився про конкуренцію з капітаном національної збірної Дмитром Підручним. Він зізнався, чи це суперництво для нього є принциповим, зважаючи на дружні відносини поза трасою.

"На кожний старт я виходжу з думкою досягти максимального результату, на який я готовий в кожен конкретний змагальний день. Це правда, що в цьому сезоні ми з Дімою часто перетиналися в контактних гонках, особливо в переслідуваннях, оскільки фінішували поруч у спринті. Щодо конкуренції – зазвичай боротьба йде зі спортсменами з інших країн.

Тому коли ми з Дімою обоє змагаємося за високі позиції, це вдвічі приємніше.Але цю конкуренцію сприймаєш інакше: у звичайному житті ми добре спілкуємося, дружимо, а на дистанції мусимо бути, жорстоко кажучи, ворогами. Це навіть трішки не вкладається у голові. Але я радий, що в нас така здорова конкуренція. Він мене неабияк мотивує, і, думаю, якоюсь мірою я його також", – сказав Віталій.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 саме Мандзин виступив найкраще серед українців. У загальному заліку він посів 25-те місце, а Дмитро Підручний став 36-м.

Раніше також повідомлялось, скільки наші біатлоністи заробили призових на Кубку світу в кампанії, що завершилась.

Читайте також :
Фото Мандзин виграв золото у спринті на чемпіонаті України 2026
Дмитро Підручний Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26
"Вкрав" трофей у Самуельссона: Легрейд виграв кришталевий глобус у заліку спринтів
Підручний достроково завершив міжнародний сезон
Відомо, хто з біатлоністів основної збірної планує взяти участь у чемпіонаті України 2026
Швеція виграла змішану естафету в Отепя, Україна фінішувала 10-ю

