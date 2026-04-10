Підручному кава, Меркушиній точність, Борковському – рівнина. Українські біатлоністи розповіли про вподобання

Українські біатлоністи взяли участь у незвичному бліц-опитуванні. Представники національної збірної Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Михайло Хміль, а також Артем Прима, який вже не виступає на міжнародному рівні, поділилися власними вподобаннями.

Відеоролик з питаннями та відповідями оприлюднила Федерація біатлону України в соціальних мережах.

У питанні вибору дисципліни перевагу масстарту над спринтом обрали Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина та Михайло Хміль. Натомість Богдан Борковський та Артем Прима "проголосували" за спринт. Нагадаємо, саме у спринті Борковський продемонстрував найкращий особистий результат у дебютному повноцінному сезоні-2025/26 на Кубку світу.

Біатлоністи також обрали улюблене положення стрільби. Виявилося, що Підручний, Меркушина, Борковський та Прима віддають перевагу стрільбі стоячи – "лежку" обрав лише Михайло Хміль. Нагадаємо, в сезоні, що минув влучність Підручного склала 82,4 відсотки, за цим показником українець не увійшов до чільної 50-ки. Схожа ситуація і в Анастасії Меркушиної – 78,4. Хоча саме бездоганна стрільба допомогла Меркушиній-старшій здобути золото чемпіонату Європи.

Тож у питанні "швидкість чи точність?" Анастасія без вагань обрала влучність. Всі інші – швидкість. І лише досвідчений Артем Прима додав свій варіант – "швидкоточність". Знає, що каже. Досі пам'ятаємо, як ця швидкоточність допомогла Примі здійснити один з найбільш пам'ятних в історії світового біатлону проривів у гонці переслідування. У 2017-му на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі українець піднявся на 9-ту позицію з 57-ї! Мало кому вдаються подібні подвиги у цій дисципліні.

Наздоганяти чи бути лідером у гонці? Лідерство обрав лише Підручний. Йому та нам всім закарбувалося в пам'яті останнє коло гонки переслідування на ЧС-2019 у шведському Естерсунді. То була легендарна "втеча" від зіркового переслідувача норвежця, Йоганнеса Бо в чемпіонській гонці Дмитра. Наздоганяти того дня українця мали інші, проте зробити це не вдалося нікому.

Ранок чи вечір? За більш пізній час доби – Підручниий, Меркушина та Борковський. Хміль та Прима – ранні пташки. Можливо, це й одна з причин, чому Михайло Хміль із сестрою Аліною здобули перемогу на чемпіонаті України в одиночній змішаній естафеті. Та гонка відбувалася ближче до улюбленого періоду доби!

І сон, і тренування є дуже важливими для професійного спортсмена. Їх треба вдало чергувати й не перегинати палицю що з одним, що з другим. Але Підручний та Меркушина зробили вибір на користь ще одного тренування. Інші – "поспати". Насправді тут все дуже індивідуально. І часто саме глибокий сон може допомогти відновитись, аби тренуватись було легше. Тож не поспішайте засуджувати тих, хто обрав сон.

Гори чи рівнина? Попри всю складність тренувань та змагань на висоті, всі окрім Борковського обрали саме гори. У хлопця ще все попереду. Високогірний італійський Антгольц хочеш чи ні, але доведеться полюбити.

Те ж саме стосується питання "Снігопад чи сонце". Опади обрали Підручний та Хміль – решта хочуть сонечка! Але атлети добре розуміють – їх вид спорту зимовий і погоду обирати не доводиться. Дощ, вітер, снігопади, хурделиці і навіть весняна спека та відлига – все це про біатлон.

Естафетна гонка чи особиста? Тут майже всі в одні ворота за естафету. За особисту лише Хміль. З естафетами, нагадаємо цього сезону не склалось.

Попри все, сумувати не варто. Краще зарядитись зранку запашною кавою чи ароматним чаєм. До речі, чаювання обрали Хміль та Борковський. Інші їхні колеги обирають каву!